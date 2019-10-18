Украинский Су-27 развеселил зрителей 

Видео с авиашоу "Sanicole Airshow" в Бельгии, на котором украинский истребитель Су-27 «сдул» людей. Хорошо хоть не расстрелял) pic.twitter.com/nBlO5GIiqK— Dmitry S. (@dmitry_s19) 18 октября 2019 г.