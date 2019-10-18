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Украинский Су-27 развеселил зрителей 

Рамблер 43 минуты назад
На авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии украинский истребитель Су-27 «сдул» посетителей реактивной тягой. Видео инцидента опубликовано в Twitter.
На записи показано, как самолет выруливает на полосу, включает двигатели и сдувает потоком воздуха сидящих неподалеку людей. Они падают и начинают кататься по траве.
«Видео с авиашоу "Sanicole Airshow" в Бельгии, на котором украинский истребитель Су-27 «сдул» людей. Хорошо хоть не расстрелял)», — написал пользователь @dmitry_s19 в Twitter.
Армия , Видео , Бельгия
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