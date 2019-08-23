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Пока вы не уснули: Эрдоган пожаловался Путину 

Рамблер 1 час назад

Зеленский заявил о жесткой позиции по Крыму

Позиция Владимира Зеленского по Крыму жесткая. Об этом заявил сам президент Украины.

Страшнее смерти: США создают запрещенное оружие

CC0 / U. S. Navy photo
Вашингтон открыто взял курс на последовательное расторжение международных договоров в области нераспространения различных видов оружия.

Путин сделал важное заявление о ракетах США

Россия симметрично ответит на пуск США запрещенной ракеты, заявил президент Владимир Путин.

На Украине предложили продавать наркотики в Россию

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил главе Минфина страны Оксане Маркаровой продавать изъятые полицией наркотики в Россию.

Эрдоган пожаловался Путину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил президента России Владимира Путина, что бои в Идлибе угрожают национальной безопасности Турции.

Кремль заявил о начале диалога Путина и Зеленского

Диалог президентов России и Украины стартовал. Об этом объявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Зеленский попросил помощи у Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский просил поддержки у Минска.

Российский бодибилдер умер в свой день рождения

Федерация Бодибилдинга России
Вице-президент федерации Подмосковья по бодибилдингу 47-летний Дмитрий Жигулин найден мертвым в одном из фитнес-клубов на юго-востоке Москвы.

Названы сроки перехода на четырехдневку в РФ

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев назвал переход на четырехдневную рабочую неделю возможным.

России предсказали ухудшение экономики

Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз по росту экономики России.
Комментарии19
В мире , Видео , Дмитрий Медведев , Реджеп Эрдоган , Дмитрий Песков , Владимир Зеленский , Александр Лукашенко , Арсен Аваков , Владимир Путин , Moody's , Минфин , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters , Республика Крым
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