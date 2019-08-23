Пока вы не уснули: Эрдоган пожаловался Путину 

Зеленский заявил о жесткой позиции по Крыму
Позиция Владимира Зеленского по Крыму жесткая. Об этом заявил сам президент Украины.
Страшнее смерти: США создают запрещенное оружие
CC0 / U. S. Navy photo
Вашингтон открыто взял курс на последовательное расторжение международных договоров в области нераспространения различных видов оружия.
Путин сделал важное заявление о ракетах США
Россия симметрично ответит на пуск США запрещенной ракеты, заявил президент Владимир Путин.
На Украине предложили продавать наркотики в Россию
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил главе Минфина страны Оксане Маркаровой продавать изъятые полицией наркотики в Россию.
Эрдоган пожаловался Путину
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил президента России Владимира Путина, что бои в Идлибе угрожают национальной безопасности Турции.
Кремль заявил о начале диалога Путина и Зеленского
Диалог президентов России и Украины стартовал. Об этом объявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Зеленский попросил помощи у Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский просил поддержки у Минска.
Российский бодибилдер умер в свой день рождения
Федерация Бодибилдинга России
Вице-президент федерации Подмосковья по бодибилдингу 47-летний Дмитрий Жигулин найден мертвым в одном из фитнес-клубов на юго-востоке Москвы.
Названы сроки перехода на четырехдневку в РФ
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев назвал переход на четырехдневную рабочую неделю возможным.