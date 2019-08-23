Аваков предложил продавать наркотики в Россию

Во время заседания коллегии министерства глава Национальной полиции Украины Сергей Князев отчитывался о работе ведомства. В частности, по его словам, с начала года полиция изъяла почти пять тонн наркотических веществ.

После этого глава МВД обратился к Маркаровой с просьбой купить изъятые наркотики и передать полученные деньги министерству.

«Я обращаюсь к министру финансов. Купите у нас, пожалуйста, все это. Нам очень нужны эти деньги. Примите закон соответствующий. Я вам хоть оптом отдам. Я вас очень прошу. Отправьте в Россию, они там торгуют самолетами МИД», — сказал Аваков, вероятно, намекая на скандал с появлением крупной партии кокаина в школе при российском посольстве в Аргентине.

Глава Минфина в ответ улыбнулась и сказала, что оценила шутку, однако, по ее словам, «без изменений в законодательство это невозможно».

В декабре 2016 года в школе при российском посольстве Буэнос-Айресе нашли 12 подозрительных чемоданов. В них силовики обнаружили 389 килограммов кокаина. О проведении антинаркотической операции стало известно только в феврале 2018 года. Для контролируемой поставки наркотик заменили мукой и отправили в Россию дипломатическим рейсом. В Аргентине были взяты под стражу два фигуранта дела. На территории России арестованы три человека, еще один был задержан и арестован в Германии. МИД России неоднократно опровергал информацию о возможной причастности дипломатов к контрабанде наркотиков.