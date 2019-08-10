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Воевавший за Украину Пашинин захотел в Россию 

Рамблер 25 минут назад
Актер Пашинин, воевавший на стороне украинских радикалов против республик Донбасса, хочет вернуться в Россию. Он впал в нищету и оказался не нужен Украине. Об этом рассказал в своем блоге российский актер Сергей Марочкин, учившийся с Пашининым в одном театральном вузе.
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По словам Марочкина, Пашинин превратился в нищего и занимается поисками денег на пропитание.
Он работал разнорабочим, убирал улицы. При этом с украинскими режиссерами рассорился, заявив местным СМИ, что на Украине нет кино, и он хочет вернуться в Россию. Однако сделать это будет не так легко.
«В России путь в кино ему закрыт, наверное, навсегда… Работает за еду и может только мечтать о новых ролях» — заявил Марочкин.
По его мнению, Пашинина можно считать предателем родины.
Два года назад Пашинин заявил, что вступил в батальон «Правого сектора» — экстремистской организации, запрещенной в России. Он отправился воевать на Донбасс, где попал под подозрение украинских спецслужб. Актер сообщал, что за ним следит СБУ и ему даже намекали на необходимость покончить с собой.
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