Пока вы не уснули: Трамп пошутил над Путиным 

Глава ЕС поспорил с Путиным
Глава Европейского совета Дональд Туск прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина «об изжившей себя либеральной идее». По словам политика, подобные заявления свидетельствуют о том, что человек признаёт исчезновение верховенства закона и прав человека, говорится в сообщении на сайте Евросовета.
Хлопнули дверью. Украина рассорилась с Европой из-за РФ
globallookpress.com
Два дня украинская делегация держала в напряжении интернациональный коллектив ПАСЕ громкими заявлениями и хулиганскими выходками. Таким образом парламентарии из Киева пытались затянуть, а то и вовсе отложить возвращение российской делегации.
Литва готовится к войне с Россией
Бывший посол США на Украине Стивен Пайфер побывал в Литве и заявил, что страна готовится к возможному конфликту с Россией и уже разработала «логичный план» по укреплению своей обороноспособности. Об этом он рассказал в своем материале для National Interest.
Встреча на G20: Трамп пошутил над Путиным
Глава США Дональд Трамп во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 посмеялся над делом о вмешательстве в американские выборы и пригрозил российскому лидеру пальцем. Об этом сообщает CNN.
Мэй поставила ультиматум Путину
Британский премьер-министр Тереза Мэй на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Осаке заявила, что между Лондоном и Москвой не будет нормальных отношений, пока Россия не изменит свою политику в отношении Великобритании. Об этом сообщается на сайте британского правительства.
Россия и Китай отказались от доллара
Россия и Китай отказались от межгосударственных расчётов в долларах. Правительства обеих стран пописали соглашение о переходе на оплату счетов в национальных валютах, сообщают «Известия». В первую очередь на рубли и юани перейдут крупные компании с госучастием.
Россияне назвали размер комфортной пенсии
Более трети опрошенных россиян считают, что для комфортной жизни на пенсии им достаточно будет дохода в 30 тыс. руб. в месяц, следует из опроса, который провел НПФ Сбербанка.
Медведев утвердил новый запрет для россиян
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета. Постановление опубликовано 28 июня на сайте правительства, сообщает ТАСС.
Триллионы долларов: Крым подсчитал убытки
За 23 года нахождения в составе независимой Украины ущерб экономике Крыма составил 2,5 триллиона долларов, говорится на сайте Государственного совета Республики Крым.
Соловьева окрестили падальщиком
Замглавного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов заявил, что ведущие программы «Кто против?» на «России 1» Владимир Соловьев и Сергей Михеев намеренно соврали о спецкорреспонденте издания Павле Каныгине.