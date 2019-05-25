Климкин заявил о «победе» над Россией

"Почитайте вялое и беззубое заявление МИД РФ относительно решения Международного трибунала по морскому праву, и поймете масштаб нашей сегодняшней победы", — написал он.

Министр также прикрепил к посту фотографию обнимающихся коллег и пояснил, что так выглядит "дипломатическое счастье".

В субботу Международный трибунал по морскому праву потребовал от Москвы освободить украинские военные корабли и моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение российской границы. При этом он не требует от России прекратить уголовное дело против задержанных. Помимо этого, трибунал постановил, что Москва и Киев обязаны представить отчеты по событиям в Керченском проливе не позднее 25 июня.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выполнение Москвой решения трибунала может привести к разблокированию двусторонних переговоров. Российский МИД отметил, что в ходе последующего арбитражного разбирательства намерен отстаивать свою позицию, в том числе об отсутствии у трибунала юрисдикции рассматривать этот вопрос.