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Климкин заявил о «победе» над Россией 

РИА Новости + ещё 4 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал в Twitter решение Международного трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе.
Керченский инцидент: Трибунал ООН выставил требование России
"Почитайте вялое и беззубое заявление МИД РФ относительно решения Международного трибунала по морскому праву, и поймете масштаб нашей сегодняшней победы", — написал он.
Министр также прикрепил к посту фотографию обнимающихся коллег и пояснил, что так выглядит "дипломатическое счастье".
В субботу Международный трибунал по морскому праву потребовал от Москвы освободить украинские военные корабли и моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение российской границы. При этом он не требует от России прекратить уголовное дело против задержанных. Помимо этого, трибунал постановил, что Москва и Киев обязаны представить отчеты по событиям в Керченском проливе не позднее 25 июня.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выполнение Москвой решения трибунала может привести к разблокированию двусторонних переговоров. Российский МИД отметил, что в ходе последующего арбитражного разбирательства намерен отстаивать свою позицию, в том числе об отсутствии у трибунала юрисдикции рассматривать этот вопрос.
В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. При этом они опасно маневрировали и не реагировали на законные требования российских властей. В итоге корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ задержали. Возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Президент России Владимир Путин назвал инцидент провокацией, которая была связана с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов, которые в итоге выиграл Зеленский.
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Комментарии10
В мире , Войска , Конфликты , Украина , Павел Климкин , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Путин , МИД , ООН , СБУ
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