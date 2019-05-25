Керченский инцидент: Трибунал ООН выставил требование России

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Освободить украинских моряков и вернуть катера: что трибунал ООН потребовал от РФ 

Рамблер + ещё 2 14 минут назад
России предписано освободить украинских моряков и вернуть Киеву буксир, а также оба катера, которые были задержаны в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года, сообщает «Интерфакс».
Такое решение принял Международный трибунал ООН по морскому праву.
Выдержки из решения огласил председатель трибунала Пак Чжин Хён. Он также подчеркнул, что обеим сторонам конфликта надо «воздерживаться от мер, способных обострить спор по инциденту в Керченском проливе».
25 ноября три украинских военных катера нарушили границу России вблизи Крыма. В Керченском проливе суда опасно маневрировали, отказываясь подчиниться пограничникам. Катера были задержаны, украинских моряков арестовали и обвинили в уголовном преступлении — незаконном пересечении границы.
Украина обратилась с иском в трибунал 16 апреля 2019 года.
В МИД России в ответ на это заявили, что Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения данного инцидента.
Комментарии306
Политика , Видео , В мире , Конфликты , Украина , МИД , ООН , Интерфакс
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