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«Новый Робин Гуд»: Миллионерша помогает бедным, продавая интимные снимки 

Рамблер 27 минут назад
Британка сорвавшая миллионный джекпот продает снимки топлес чтобы помочь бедным.
Джейн Парк выиграла миллион фунтов в лотерею в 17 лет. Несмотря на огромные деньги, девушка жалуется на свою тяжелую жизнь. Парк говорит, что именно крупный выигрыш сделал ее несчастной.
Сейчас девушка занимается тем, что продает фотографии своей обнаженной груди в интернете. Стоимость одного снимка — 4000 рублей. Джейн Парк говорит, что заработанные деньги она перечисляет бедным. Британка сравнивает себя с Робин Гудом. В основном покупатели ее пышных форм это очень богатые люди. Таким образом, она помогает нуждающимся с помощью кошельков богачей. Таким образом, она помогает нуждающимся с помощью кошельков богачей.
В мире , Фото
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