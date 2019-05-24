«Новый Робин Гуд»: Миллионерша помогает бедным, продавая интимные снимки

Британка сорвавшая миллионный джекпот продает снимки топлес чтобы помочь бедным.

Джейн Парк выиграла миллион фунтов в лотерею в 17 лет. Несмотря на огромные деньги, девушка жалуется на свою тяжелую жизнь. Парк говорит, что именно крупный выигрыш сделал ее несчастной.

Сейчас девушка занимается тем, что продает фотографии своей обнаженной груди в интернете. Стоимость одного снимка — 4000 рублей. Джейн Парк говорит, что заработанные деньги она перечисляет бедным. Британка сравнивает себя с Робин Гудом. В основном покупатели ее пышных форм это очень богатые люди. Таким образом, она помогает нуждающимся с помощью кошельков богачей. Таким образом, она помогает нуждающимся с помощью кошельков богачей.