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«Для успеха были нужны неудачи»: Стасу Михайлову — 55

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Стас Михайлов
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Стас Михайлов 
© Global Look Press
Стас Михайлов с женой Инной на праздновании юбилея модельера Валентина Юдашкина в Гостином дворе, Москва, 2013 год
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Стас Михайлов с женой Инной на праздновании юбилея модельера Валентина Юдашкина в Гостином дворе, Москва, 2013 год 
© Anatoly Lomohov/Global Look Press
Стас Михайлов во время юбилейного концерта «Стас Михайлов – 50. Все для тебя» в Государственном Кремлевском дворце, 2019 год
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Стас Михайлов во время юбилейного концерта «Стас Михайлов – 50. Все для тебя» в Государственном Кремлевском дворце, 2019 год 
© Максим Блинов/РИА Новости
Певцы Стас Михайлов и Филипп Киркоров на вечеринке в рамках конкурса молодых исполнителей «Новая волна-2021» в Сочи, 2021 год
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Певцы Стас Михайлов и Филипп Киркоров на вечеринке в рамках конкурса молодых исполнителей «Новая волна-2021» в Сочи, 2021 год 
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

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Рэпер Джиган и Стас Михайлов на презентации клипа «Любовь – Наркоз», Москва, 2016 год
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Рэпер Джиган и Стас Михайлов на презентации клипа «Любовь – Наркоз», Москва, 2016 год 
© Anatoly Lomohov/Global Look Press
Стас Михайлов во время выступления на церемонии открытия XXIII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», 2014 год
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Стас Михайлов во время выступления на церемонии открытия XXIII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», 2014 год 
© Александр Хитров/ТАСС
Стас Михайлов с супругой Инной на гала-вечере в честь 10-летия ТЦ «Крокус Сити Молл», 2012 год
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Стас Михайлов с супругой Инной на гала-вечере в честь 10-летия ТЦ «Крокус Сити Молл», 2012 год 
© Александра Мудрац/ТАСС
Певцы Слава и Стас Михайлов выступают на праздничном концерте «Наш Новый год» в Москве, 2022 год
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Певцы Слава и Стас Михайлов выступают на праздничном концерте «Наш Новый год» в Москве, 2022 год 
© Komsomolskaya Pravda/Picvario/Global Look Press
Певцы Люся Чеботина и Стас Михайлов на «Главном Новогоднем Концерте» в Москве, 2023 год
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Певцы Люся Чеботина и Стас Михайлов на «Главном Новогоднем Концерте» в Москве, 2023 год 
© Petrov Sergey/Global look Press

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Певцы Таисия Повалий и Стас Михайлов на концерте «Звезды российской эстрады», который прошел в рамках конкурса молодых исполнителей «Новая волна — 2010»
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Певцы Таисия Повалий и Стас Михайлов на концерте «Звезды российской эстрады», который прошел в рамках конкурса молодых исполнителей «Новая волна — 2010» 
© Игорь Зарембо/РИА Новости
Певцы Шаман и Стас Михайлов, 2022 год
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Певцы Шаман и Стас Михайлов, 2022 год 
© stas_mihailoff/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Стас Михайлов выступает на своем юбилее в Государственном Кремлевском Дворце, 2019 год
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Стас Михайлов выступает на своем юбилее в Государственном Кремлевском Дворце, 2019 год 
© Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Певцы Григорий Лепс и Стас Михайлов (справа) выступают на международном музыкальном фестивале «Жара» в Баку, 2019 год
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Певцы Григорий Лепс и Стас Михайлов (справа) выступают на международном музыкальном фестивале «Жара» в Баку, 2019 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Стас Михайлов выступает на праздничном концерте «О чем поют мужчины 3-ДЭ» в концертном зале «Крокус Сити Холл», 2015 год
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Стас Михайлов выступает на праздничном концерте «О чем поют мужчины 3-ДЭ» в концертном зале «Крокус Сити Холл», 2015 год 
© Антон Новодережкин/ТАСС

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Певцы Стас Михайлов и Николай Басков на творческом вечере Николая Баскова в рамках конкурса молодых исполнителей «Новая волна — 2021» в Сочи
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Певцы Стас Михайлов и Николай Басков на творческом вечере Николая Баскова в рамках конкурса молодых исполнителей «Новая волна — 2021» в Сочи 
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Стас Михайлов во время выступления в аванзале на станции «Курская» Московского метрополитена в рамках празднования Международного женского дня, 8 марта 2024 года
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Стас Михайлов во время выступления в аванзале на станции «Курская» Московского метрополитена в рамках празднования Международного женского дня, 8 марта 2024 года 
© Софья Сандурская/ТАСС
Стас Михайлов с дочерьми Иванной и Марией
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Стас Михайлов с дочерьми Иванной и Марией 
© stas_mihailoff/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Стас Михайлов на творческой встрече, посвященной предстоящему юбилею и проведению 27 апреля на площадке Live Арена концерта «55», 24 апреля 2024 года
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Стас Михайлов на творческой встрече, посвященной предстоящему юбилею и проведению 27 апреля на площадке Live Арена концерта «55», 24 апреля 2024 года 
© Сергей Карпухин/ТАСС

Стас Михайлов родился в Сочи и долго шел к всероссийской популярности. До своего успеха работал грузчиком, развозил видеокассеты, пел в ресторанах.

«Удачи и неудачи были нужны, чтобы я в результате созрел как личность. Не устаю повторять, если бы в двадцать лет получил сцену, сейчас бы меня на ней не было», — считает исполнитель.

Славу он называл скорее ответственностью, чем наградой, и подчеркивал, что она «не свалилась в одночасье». У мужчины нет музыкального образования, но он с детства увлекался игрой на гитаре и пением, во взрослом возрасте начал записывать пластинки.

«Я совсем не знаю нот и работаю по слуху, но это ничуть не мешает мне заниматься творчеством», — признавался артист.

Широкую известность Михайлову принесла песня «Без тебя». Она вышла в 2004 году, когда музыканту было уже больше 30 лет. Композиция попала на «Радио Шансон» и открыла дорогу к гастролям и большим концертам. Всего за карьеру Михайлов выпустил несколько десятков клипов и более десяти альбомов. Среди хитов песни «Все для тебя», «Вот и все», «Берега мечты». В 2019 году певец получил благодарность президента России и стал народным артистом Кабардино-Балкарии.

«Я очень позитивный человек... Поверьте, когда в моем кармане были лишь гроши, я получал от жизни не меньшее удовольствие. Деньги не являются показателем того, насколько вы счастливый человек. Это я знаю точно», — говорит о себе Михайлов.
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