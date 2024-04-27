Стас Михайлов родился в Сочи и долго шел к всероссийской популярности. До своего успеха работал грузчиком, развозил видеокассеты, пел в ресторанах.

«Удачи и неудачи были нужны, чтобы я в результате созрел как личность. Не устаю повторять, если бы в двадцать лет получил сцену, сейчас бы меня на ней не было», — считает исполнитель.

Славу он называл скорее ответственностью, чем наградой, и подчеркивал, что она «не свалилась в одночасье». У мужчины нет музыкального образования, но он с детства увлекался игрой на гитаре и пением, во взрослом возрасте начал записывать пластинки.

«Я совсем не знаю нот и работаю по слуху, но это ничуть не мешает мне заниматься творчеством», — признавался артист.

Широкую известность Михайлову принесла песня «Без тебя». Она вышла в 2004 году, когда музыканту было уже больше 30 лет. Композиция попала на «Радио Шансон» и открыла дорогу к гастролям и большим концертам. Всего за карьеру Михайлов выпустил несколько десятков клипов и более десяти альбомов. Среди хитов песни «Все для тебя», «Вот и все», «Берега мечты». В 2019 году певец получил благодарность президента России и стал народным артистом Кабардино-Балкарии.