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«Со слезами на глазах»: Великобритания осталась без премьера 

Рамблер 17 минут назад
Тереза Мэй перестанет быть премьер-министром Великобритании через две недели. Об этом она заявила в ходе пресс-конференции в Лондоне. Запись мероприятия опубликована в официальном твиттере главы правительства.
Стоя у трибуны, установленной напротив входа в резиденцию премьера на Даунинг-стрит, Мэй объявила о решении покинуть пост лидера Консервативной, правящей, партии, что автоматически означает освобождение ею и должности главы правительства.
По словам Мэй, в отставку она уйдет 7 июня. Процесс выборов нового лидера консерваторов и, следовательно, премьера стартует не ранее этого дня, а продлиться может около полутора месяцев. До тех пор, пока он не завершится, Мэй будет временно исполняющим обязанности премьер-министра.
В мире , Фото , Тереза Мэй , Великобритания
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