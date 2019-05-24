«Со слезами на глазах»: Великобритания осталась без премьера

Тереза Мэй перестанет быть премьер-министром Великобритании через две недели. Об этом она заявила в ходе пресс-конференции в Лондоне. Запись мероприятия опубликована в официальном твиттере главы правительства.

Стоя у трибуны, установленной напротив входа в резиденцию премьера на Даунинг-стрит, Мэй объявила о решении покинуть пост лидера Консервативной, правящей, партии, что автоматически означает освобождение ею и должности главы правительства.

По словам Мэй, в отставку она уйдет 7 июня. Процесс выборов нового лидера консерваторов и, следовательно, премьера стартует не ранее этого дня, а продлиться может около полутора месяцев. До тех пор, пока он не завершится, Мэй будет временно исполняющим обязанности премьер-министра.