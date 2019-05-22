Новый президент Украины Владимир Зеленский счел президентское кресло неудобным и заявил, что хотел бы поскорее переехать из администрации главы государства. Видео с закулисьем инаугурации Зеленского опубликовано на YouTube-канале Зе!Президент.
Ролик начинается с кадров, на которых Зеленский выходит из дома и идет к Верховной Раде, где проходила церемония. По пути он здоровается и общается с людьми. Затем на видео показывают отрывки его инаугурационной речи и его первый визит в кабинет.
Видео демонстрирует, как Зеленский пытается устроиться в кресле, а потом называет его неудобным.
«Я вот смотрю и думаю. Когда мы переезжаем?» — поинтересовался он у членов своей команды.