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«Когда переезжаем»: Зеленский пожаловался на неудобное кресло президента 

Рамблер + ещё 2 16 минут назад
Фото: кадр из сериала "Слуга народа"
Новый президент Украины Владимир Зеленский счел президентское кресло неудобным и заявил, что хотел бы поскорее переехать из администрации главы государства. Видео с закулисьем инаугурации Зеленского опубликовано на YouTube-канале Зе!Президент.
Ролик начинается с кадров, на которых Зеленский выходит из дома и идет к Верховной Раде, где проходила церемония. По пути он здоровается и общается с людьми. Затем на видео показывают отрывки его инаугурационной речи и его первый визит в кабинет.
Видео демонстрирует, как Зеленский пытается устроиться в кресле, а потом называет его неудобным.
«Я вот смотрю и думаю. Когда мы переезжаем?» — поинтересовался он у членов своей команды.
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Администрация Президента РФ , Верховная Рада
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