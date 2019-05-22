«Когда переезжаем»: Зеленский пожаловался на неудобное кресло президента

Ролик начинается с кадров, на которых Зеленский выходит из дома и идет к Верховной Раде , где проходила церемония. По пути он здоровается и общается с людьми. Затем на видео показывают отрывки его инаугурационной речи и его первый визит в кабинет.

Видео демонстрирует, как Зеленский пытается устроиться в кресле, а потом называет его неудобным.