Зеленский попросил журналистов называть его по имени

«Парни, прошу, давайте не будем меня называть Владимир Александрович. Владимир нормально», — сказал Зеленский в ответ на попытки журналистов задать ему вопросы.

Ранее Зеленский в ходе инаугурации заявил, что хочет, чтобы в кабинетах чиновников не было его портретов.

«Я очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих фотографий, не было моих портретов, потому что президент не икона. Президент — это не портрет. Повесьте туда фотографию своих детей и перед каждым решением смотрите им в глаза», — сказал он.