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Зеленский попросил журналистов называть его по имени 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский попросил журналистов называть его по имени, сообщает РИА Новости.
«Парни, прошу, давайте не будем меня называть Владимир Александрович. Владимир нормально», — сказал Зеленский в ответ на попытки журналистов задать ему вопросы.
Ранее Зеленский в ходе инаугурации заявил, что хочет, чтобы в кабинетах чиновников не было его портретов.
«Я очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих фотографий, не было моих портретов, потому что президент не икона. Президент — это не портрет. Повесьте туда фотографию своих детей и перед каждым решением смотрите им в глаза», — сказал он.
20 мая в Верховной раде Украины состоялась инаугурация Владимира Зеленского в качестве президента.
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