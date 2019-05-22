К войне готовы. Зеленскому пророчат провал на переговорах с РФ

«Кукла, а не кукловод»: Зеленскому предрекли провал на переговорах с Россией

Климов прокомментировал заявление советника Зеленского по вопросам обороны Ивана Апаршина о сохранении курса на вступление Украины в НАТО . Апаршин заявил, что новые власти также «не меняют курс касательно отношения к войне с Российской Федерацией».

По мнению российского сенатора, это говорит о том, что на Украине сменились «вывески и декорации», а «режиссер и сценаристы» остались прежними.

«Они из кожи вон лезут, чтобы доказать своим старым хозяевам, что они продолжат прежний курс. <…> Зачем кукол перевоспитывать? Надо не с куклами, а с кукловодами разговаривать», — подчеркнул он.

Климов отметил, что ранее Зеленский называл президента РФ Владимира Путина своим врагом. Он заверил, что в случае нападения или введения санкций Россия будет отвечать Украине зеркально.

По словам сенатора, украинский народ Россия по-прежнему рассматривает как братский, но украинцам не позавидуешь, так как они остаются «в очень тяжелой жизненной ситуации».

Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в комментарии НСН также усомнился, что Зеленскому удастся наладить ситуацию с Крымом. По мнению эксперта, большинство украинцев разделяют стремление нового президента к мирному решению проблем, но ему будет противостоять «агрессивное меньшинство».

После вступления Зеленского в должность в его администрации заявили о планах вынести на референдум вопрос о формате переговорного процесса с Россией. Представители Зеленского заявили, что решение принимать должны не только депутаты и президент, но и народ Украины. На референдум планируют вынести вопрос о достижении мирных договоренностей с Москвой и решении конфликта в Донбассе.

Во время своей инаугурационной речи Зеленский назвал прекращение конфликта в Донбассе своей первоочередной задачей. Он заявил, что ради этого готов принимать сложные решения, терять популярность, рейтинги и даже должность, «чтобы только наступил мир». Новый украинский президент также заявил о готовности к диалогу по Донбассу и отметил, что первым шагом для начала диалога должно стать возвращение всех украинских пленных.