«Нам нужна помощь»: Зеленский обратился к США

Хочет продолжения: Зеленский призвал США ужесточить санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал США к ужесточению санкций в отношении России. Об этом новый украинский лидер заявил на встрече с представителями администрации и Конгресса США, передает RNS.

Зеленский отметил, что США являются «мощным и серьезным» партнером, без которого Украина не сможет «преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму».

«Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ», — заявил Зеленский.

Он также поблагодарил президента США Дональда Трампа за поздравления в связи с его инаугурацией и вступлением в должность и выразил надежду на скорую встречу со своим американским коллегой.

На встрече с Владимиром Зеленским присутствовали министр энергетики США Рик Перри, спецпредставитель Госдепартамента США на Украине Курт Волкер и сенатор Рон Джонсон.