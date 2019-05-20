«Нам нужна помощь»: Зеленский обратился к США

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Хочет продолжения: Зеленский призвал США ужесточить санкции против России 

Рамблер + ещё 13 6 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский призвал США к ужесточению санкций в отношении России. Об этом новый украинский лидер заявил на встрече с представителями администрации и Конгресса США, передает RNS.
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Зеленский отметил, что США являются «мощным и серьезным» партнером, без которого Украина не сможет «преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму».
«Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ», — заявил Зеленский.
Он также поблагодарил президента США Дональда Трампа за поздравления в связи с его инаугурацией и вступлением в должность и выразил надежду на скорую встречу со своим американским коллегой.
На встрече с Владимиром Зеленским присутствовали министр энергетики США Рик Перри, спецпредставитель Госдепартамента США на Украине Курт Волкер и сенатор Рон Джонсон.
Украина , Видео , В мире , США
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