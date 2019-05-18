Стали известны главные гости на инаугурации Зеленского

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В МИД Украины рассказали о главных гостях на инаугурации Зеленского 

RT на русском 58 минут назад
На инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского приедут министр энергетики США Рик Перри и министр обороны Канады Харджит Саджан.
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Об этом написала в Twitter сообщила в субботу пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.
По её словам, на церемонии ожидаются президенты Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии.
Также приглашены вице-президент Турции, премьер Молдовы, глава парламента Азербайджана, французский министр по вопросам Европы и глава МИД Польши.
По её словам, также на событие должны прибыть более 40 «других высоких представителей».
Ранее посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что американский лидер Дональд Трамп и вице-президент Соединённых Штатов Майк Пенс не приедут на церемонию инаугурации Зеленского.
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В мире , Видео , Украина , Майк Пенс , Владимир Зеленский , Рик Перри , Дональд Трамп , МИД , Канада , США
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