Стали известны главные гости на инаугурации Зеленского

В МИД Украины рассказали о главных гостях на инаугурации Зеленского

Об этом написала в Twitter сообщила в субботу пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.

По её словам, на церемонии ожидаются президенты Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии.

Также приглашены вице-президент Турции, премьер Молдовы, глава парламента Азербайджана, французский министр по вопросам Европы и глава МИД Польши.

По её словам, также на событие должны прибыть более 40 «других высоких представителей».