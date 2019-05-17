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Только партнеров и друзей: Россию не пригласили на инаугурацию Зеленского 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Представителей России не пригласили на инаугурацию президента Украины Владимира Зеленского, которая состоится 20 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спикера МИД Украины Екатерину Зеленко.
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«РФ не была приглашена на это мероприятие. Мы приглашали те страны, которые являются нашими партнерами и друзьями», — сказала Зеленко в эфире телеканала «112 Украина».
Инаугурация Владимира Зеленского назначена на 20 мая. Церемония пройдет в сессионном зале Верховной рады.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва не получала приглашений ни на каких уровнях на инаугурацию нового президента Украины.
Украина , В мире , Дмитрий Песков , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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