Представителей России не пригласили на инаугурацию президента Украины Владимира Зеленского, которая состоится 20 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спикера МИД Украины Екатерину Зеленко.
«РФ не была приглашена на это мероприятие. Мы приглашали те страны, которые являются нашими партнерами и друзьями», — сказала Зеленко в эфире телеканала «112 Украина».
Инаугурация Владимира Зеленского назначена на 20 мая. Церемония пройдет в сессионном зале Верховной рады.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва не получала приглашений ни на каких уровнях на инаугурацию нового президента Украины.