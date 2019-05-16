Тайно и ночью: как Коломойский вернулся на Украину

Миллиардер Игорь Коломойский в ночь на 16 мая вернулся на Украину из Израиля, сообщил НСН со ссылкой на журналиста программы «Схемы» Михаила Ткача.

«В 02:30 из Тель-Авива в аэропорт Днепра прилетел самолет группы «Приват» с бортовым номером UR-PRT, но о пассажирах пока информации нет», — написал Ткач.

Вскоре он добавил, что «по информации источников, этим самолетом прилетел олигарх Игорь Коломойский».

Одновременно сам бизнесмен подтвердил сведения о своем возвращении на Украину. При этом, по данным издания «theБабель», Коломойский «пока не знает», чем займется «в первую очередь».

Как сообщает ФАН, бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник выдвинул свою версию причин возвращения Коломойского на Украину. Олейник обратил внимание на то, что возвращение бизнесмена было «незапланированным» и выглядело как поспешное бегство.

«Судя по всему, Украина пока единственная страна, где Коломойский какое-то время может чувствовать себя в относительной безопасности, потому что между Украиной и США нет договора о двусторонней правовой помощи. Он попробует отсидеться, посоветоваться и решить, что делать дальше. Но я ему не завидую: быть личным врагом Трампа никому не пожелаю», — заявил экс-парламентарий, имея в виду слова адвоката президента США Рудольфа Джулиани, что Коломойский «среди врагов» Трампа.

С лета 2017 года Игорь Коломойский был в изгнании и жил за пределами Украины. Сначала переехал в швейцарскую Женеву, а в сентябре 2018 года олигарх обосновался в Израиле — в городе Герцлия.

По словам бизнесмена, он переехал в Израиль «по семейным обстоятельствам». О возвращении на Украину Коломойский говорил давно — он планировал вернуться после первого тура выборов президента страны в 2019 году.

Впоследствии он заявил, что вернется после второго тура. По его словам, при избранном президенте Владимире Зеленском он уже не опасается возвращаться на родину. В отличие от Украины при Петре Порошенко, куда «можно приехать, а потом не выехать», добавил Коломойский.

Игорь Коломойский считается одним из наиболее богатых и влиятельных украинских олигархов. В ходе президентского срока Петра Порошенко, Коломойский сначала был назначен губернатором Днепропетровской области, в 2015 году снят с должности, позже в течение двух лет лишен основных активов — «Приватбанка» и «Укрнафты». В отношении олигарха было заведено несколько уголовных дел.

Основанная Коломойским промышленно-финансовая группа компаний «Приват» является крупнейшей на Украине. В нее входят предприятия в авиационной, сельскохозяйственной, пищевой сферах экономики. Кроме того, Коломойский — один из ключевых украинских медиамагнатов.

Он контролирует самую большую украинскую медиагруппу «1+1». В нее, помимо телеканалов «1+1», его международной версии «1+1 International», «2+2», «ТЕТ», УНИАН-ТВ и прочих, входят также новостной портал ТСН.ua, газета «Главред», «Газета по-киевски ONLINE», информационное агентство УНИАН и таблоид «Дуся».

Именно из-за контроля Коломойского над медиагруппой «1+1» кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского обвиняют в связях с олигархом. Принадлежащая Зеленскому студия «Квартал 95» работает с «1+1» c 2012 года, также на этом канале выходит сериал «Слуга народа», в котором Зеленский играет главную роль — президента Василия Петровича Голобородько. При этом

украинские СМИ сообщали, что Коломойский должен Зеленскому $4 млн за производственные расходы. Кроме того, кандидат в президенты заявил, что Коломойский не дал бы ему миллионы гривен на авантюрное выдвижение на выборы главы государства.

Президент Украины Петр Порошенко, соперником которого во втором туре выборов будет Зеленский, назвал его «марионеткой Коломойского». Кандидат от партии «Слуга народа» эти обвинения отверг, сам Коломойский над словами Порошенко тоже посмеялся и заявил, что для него Зеленский — «символ перемен».