Украинский предприниматель Игорь Коломойский, считающийся покровителем и бизнес-партнёром новоизбранного президента Владимира Зеленского, заявил, что не намерен о чём-то просить нового главу государства.
Я к нему даже обращаться не буду, мне ничего от него не надо. Коломойский самодостаточный человек, ему ничего ни от кого не надо, — сказал Коломойский в интервью изданию Bigus.info.
Бизнесмен не стал опровергать информации о финансировании кампании Зеленского, однако намекнул, что идея о выдвижении кандидата принадлежала не только ему, но и нынешнему главе МВД Арсену Авакову. Целью проекта была замена Петра Порошенко, от политики которого устал украинский народ.
Мы с Аваковым постоянно общаемся… Поэтому мы считаем, что это общая победа. Мы болеем за Зеленского. Мы болели против Пети (Петра Порошенко — ред.), — признался Коломойский.
ЦИК Украины 30 апреля официально признал Зеленского победителем президентских выборов. Зеленского во втором туре поддержали 73,22% избирателей, его оппонента, действующего президента Петра Порошенко — 24,45%.
Ранее в команде Владимира Зеленского раскрыли некоторые подробности предстоящей церемонии инаугурации, писал News.ru.