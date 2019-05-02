Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Коломойский раскрыл подробности выдвижения Зеленского 

News.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Украинский предприниматель Игорь Коломойский, считающийся покровителем и бизнес-партнёром новоизбранного президента Владимира Зеленского, заявил, что не намерен о чём-то просить нового главу государства.
Зеленский отказался от тайных встреч с бизнесменами
Я к нему даже обращаться не буду, мне ничего от него не надо. Коломойский самодостаточный человек, ему ничего ни от кого не надо, — сказал Коломойский в интервью изданию Bigus.info.
Бизнесмен не стал опровергать информации о финансировании кампании Зеленского, однако намекнул, что идея о выдвижении кандидата принадлежала не только ему, но и нынешнему главе МВД Арсену Авакову. Целью проекта была замена Петра Порошенко, от политики которого устал украинский народ.
Мы с Аваковым постоянно общаемся… Поэтому мы считаем, что это общая победа. Мы болеем за Зеленского. Мы болели против Пети (Петра Порошенко — ред.), — признался Коломойский.
ЦИК Украины 30 апреля официально признал Зеленского победителем президентских выборов. Зеленского во втором туре поддержали 73,22% избирателей, его оппонента, действующего президента Петра Порошенко — 24,45%.
Ранее в команде Владимира Зеленского раскрыли некоторые подробности предстоящей церемонии инаугурации, писал News.ru.
News.ru: последние новости
Больше полусотни бойцов Нацгвардии Украины госпитализированы Сербия устала от Евросоюза Неизвестные выкрикивали националистические лозунги в Одессе
Комментарии4
В мире , Украина , Игорь Коломойский , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Арсен Аваков , МВД , Центризбирком России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боевики напали на авиабазу Хмеймим140
Фани набирает силу: в зоне поражения сто миллионов человек1
Грузовик протаранил самолет в Шереметьево78
В Госдуме призвали Зеленского не начинать карьеру с лицемерия190
РФ объяснила ОБСЕ выдачу паспортов жителям Донбасса6
Видео
Собчак и Виторган отдыхают вместе после развода
Шоу-бизнес
РФ анонсировала ответ на действия США против Венесуэлы
Политика
Превратит в мусор. В КНР оценили возможности Су-57
Армия Войска
Глава NASA призвал землян готовиться к атаке астероидов
Наука и техника Наука
Зеленский назвал единственное «общее» у России и Украины
В мире Политика
ВГТРК: Алсу не будет на «Евровидении»
Шоу-бизнес
«Великий план»: Мадуро намерен исправить свои ошибки
В мире Статьи
Раскрыты детали переговоров по «сделке века» США
США Ближний Восток
«Остановите травлю!»: В Госдуме заступились за Алсу и ее дочь
Шоу-бизнес
Турки показали оружие из «Звездных войн»
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение