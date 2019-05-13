ЕС решил судьбу новых санкций против РФ

Евросоюз не планирует вводить новые санкции в отношении России за введение упрощённого процесса получения гражданства для жителей ДНР и ЛНР. Об этом стало известно от министра иностранных дел Чехии Томаша Петржичека, сообщает РИА Новости.

Чешский чиновник сделал громкое заявление на встрече глав МИД ЕС. Петржичек, отвечая на вопрос украинских журналистов, планирует ли ЕС вводить санкции в отношении РФ, отметил, что скорее всего Евросоюз прибегнет к дипломатии.

«Мы хотим скорее диалога, чем использования способов давления, к которым прибегает Россия», — заявил руководитель МИД Чехии, подчеркнув, что в ЕС продолжают «поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины».

Факт того, что вопрос не останется без внимания, подтвердил глава МИД Румынии Теодор Мелешкану. По его словам, «проблема будет обсуждаться на встрече министров», которые уже сошлись во мнении, что «это была не лучшая мера» со стороны России.

«Граждане должны иметь выбор, но подталкивать граждан к получению гражданства — это может создать проблемы для Украины», — отметил Мелешкану.

РИА Новости подчеркивает, что в то же время румынское правительство уже на протяжении 10 лет предоставляет жителям Молдавии возможность получения гражданства по упрощённой схеме.