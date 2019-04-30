Российский паспорт вызвал в Донецке ажиотаж

В Донбассе начался процесс приема заявлений на выдачу российских паспортов. Работу эту сопровождают организационные сложности и слухи, и даже имеются признаки действия мошенников, пытающихся заработать на ажиотаже. Какое количество жителей непризнанных республик желает получить паспорт — и что в этой истории остается для них еще неясным?

Получить российское гражданство намерены 86% жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), следует из итогов соцопроса, о котором рассказал во вторник представитель ГУ МВД по вопросам миграции Кирилл Адзинов. Он добавил, что МВД России готово организовать дополнительные центры выдачи российских паспортов жителям Донбасса в случае, если возникнут очереди.

Также во вторник в Неклиновском районе Ростовской области открылся центр выдачи паспортов для жителей соседней ДНР.

Первые несколько обратившихся в Центр выдачи российских паспортов жителям ДНР захотели узнать о порядке приема документов и надеются в будущем на спокойную и стабильную жизнь. Уроженка Донецкой области Галина Понятова рассказала РИА «Новости», что рассчитывала сегодня сдать документы на получение российского гражданства, однако ей разъяснили, что сделать это можно только в ДНР, после чего уполномоченное лицо передаст их российской стороне.

«Надеемся на спокойствие, стабильность в жизни. Хотим это все иметь, а Россия есть Россия. Может там у них и наладится еще все — и быт, и законы, но не в нашем возрасте это ждать», — отметила Понятова, очевидно имея в виду жизнь в новых республиках.

Накануне в Новошахтинске Ростовской области для жителей ЛНР также открылся центр, который может принимать в день до 200 заявлений.

Киев во вторник вновь выразил свой гнев по поводу решения Москвы. МИД Украины потребовал от международных партнеров не признавать и не принимать паспорта, выданные Россией жителям «временно оккупированных территорий Донбасса».

Несмотря на эти протесты, работа по выдаче новых документов уже идет. Первый пакет документов от жителей ЛНР в Новошахтинск прибыл накануне. В первой партии порядка ста заявлений. Путь через границу они проделали вместе с уполномоченными лицами из МВД ЛНР, сообщил накануне «МК».

Для большинства жителей Донецка пока ситуация остается неясной, рассказал газете ВЗГЛЯД бывший глава Народного совета ДНР, донецкий политолог Андрей Пургин. Пока не объявлено официально даже о перечне документов, необходимых для получения гражданства РФ.

«А центр выдачи паспортов в Ростовской области пока открылся, вероятно, в экспериментальном виде, он только налаживает работу. На сегодня в нашей республике официально не объявили, какие документы нужны, куда их сдавать и так далее. Думаю, что в течение месяца будет понятно, какова технология получения», — предположил Пургин.

По его словам, что в телеграм-каналах появились вбросы и слухи по поводу происходящего. В частности, авторы объявлений пишут, что процедура подачи документов для тех, кто не сможет ехать в Ростов и хочет подать заявление прямо в Донецке, процедура будет очень сложной, долгой и дорогой. В конце объявлений авторы просят порядка 12-15 тысяч рублей — якобы за ускорение. Не исключено, что речь идет о банальном мошенничестве.

«Пока намекают, что российские паспорта будут получать только те, кто имеет республиканские паспорта. Это таких людей очень мало — примерно 250 тысяч, а в обеих республиках живет свыше 2,5 млн жителей», — отметил Пургин.

О том, как на самом деле будет организован этот процесс и по каким критериям можно будет получить российский паспорт, газета ВЗГЛЯД уже писала.

Уже на этой неделе центры приема заявлений на паспорта РФ откроются внутри самих республик. Как сообщило МВД ДНР, миграционная служба республики начнет прием заявлений 3 мая в Донецке, а с 7 мая — по всей республике. Тем временем глава соседней ЛНР Леонид Пасечник тоже велел организовать пункты приема заявлений и оплаты госпошлины. Кроме того, неободимо проследить за оперативностью нотариусов, а также не допустить возрастания стоимости их услуг, создать механизмы перевода документов с украинского на русский язык.

Как рассказал газете ВЗГЛЯД луганский журналист Артем Бузила, пока в Луганске такие пункты еще не созданы. «Есть информация, что эта работа будет регулироваться миграционной службой. Но прошло еще очень мало времени, пока конкретных действий в этом направлении нет», — сообщил журналист.

По его словам, жители с энтузиазмом воспринимают все новости об упрощении порядка выдачи паспортов и в будущем наверняка «возникнут очереди» из желающих стать россиянами.

«В день, когда вышел указ Путина, на улице люди говорили только об этом. Это стало очень приятной новостью — считает Бузила. — Этого ждали пять лет и лучшего подарка перед 12 мая — в День независимости ЛНР — придумать сложно».

По его прогнозу, среди желающих получить российское гражданство, больше всего будет пенсионеров, у которых появится возможность получать «достойную минимальную пенсию».

Напомним, президент Путин 24 апреля ввел упрощенный порядок получения гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Позднее Путин сообщил, что рассматривает возможность предоставления гражданства в упрощенном порядке гражданам всей Украины.