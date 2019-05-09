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Зеленский встретил День Победы на могиле деда 

News.ru 1 час назад
Избранный президент Украины Владимир Зеленский в День Победы отправился на могилу своего деда. Об этом он рассказал в социальных сетях и призвал сограждан быть благодарными ветеранам каждый день.
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Он отметил, что 9 мая — это день благодарности «за то, что бесчеловечная идеология нацизма навсегда ушла в прошлое», а также «за возможность родиться и жить».
Сегодня я на могиле своего дедушки Семена Ивановича Зеленского. Он прошел всю войну и остался навсегда в моей памяти одним из тех героев, которые защитили Украину от нацистов. Жаль, что мы так редко вспоминаем ветеранов, своих дедушек и бабушек, — написал Зеленский.
Он добавил, что война коснулась каждой семьи, а вклад украинцев в победу — огромный. Будущий президент подчеркнул, что «никто не имеет права приватизировать эту победу, говорить, что она могла произойти и без украинцев».
Ранее News.ru писал, что в украинской столице прошли сразу два «Бессмертных полка». Одна акция — в уже привычном формате. Люди вышли на улицы с фотографиями погибших во время Великой Отечественной войны родных и близких. Одновременно с этим было организовано и альтернативное шествие, участники которого несли в руках портреты украинских бойцов, которые погибли в результате конфликта в Донбассе.
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В мире , Видео , Общество , Украина , Владимир Зеленский
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