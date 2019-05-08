Избранный президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Facebook фотографию, на которой двое участников Великой Отечественной войны с разных сторон жмут друг другу руки.
Зеленский рассказал, что на фото изображен Иван Аникеевич Залужный, которому 10 мая исполнится 101 год. В годы Великой Отечественной войны он служил в морской пехоте ВМФ ССР, был награжден многочисленными орденами и медалями.
Залужный пожимает руку Прасковье Васильевне Зеленчук-Потяк, которая в 13 лет стала связной Украинской повстанческой армии, воевавшей на стороне Гитлера.
«Сегодня, в День памяти и примирения, мы чтим и поклоняемся перед всеми, кто боролся против нацизма и погиб за Украину в годы Второй мировой войны», — написал Зеленский.