«Кто погиб за Украину»: Зеленский «помирил» двух ветеранов

Владимир Зеленский Избранный президент Украины опубликовал в Facebook фотографию, на которой двое участников Великой Отечественной войны с разных сторон жмут друг другу руки.

Зеленский рассказал, что на фото изображен Иван Аникеевич Залужный, которому 10 мая исполнится 101 год. В годы Великой Отечественной войны он служил в морской пехоте ВМФ ССР, был награжден многочисленными орденами и медалями.

Залужный пожимает руку Прасковье Васильевне Зеленчук-Потяк, которая в 13 лет стала связной Украинской повстанческой армии , воевавшей на стороне Гитлера.