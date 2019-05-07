Сирийские дети пройдут реабилитацию в пансионатах Крыма

В ходе своего визита в Сирию российский политик встретилась с министрами экономики и здравоохранения САР, а также посетила центральную больницу в Дамаске и военный госпиталь, где ознакомилась с состоянием детей пострадавших от разрывов мин и снарядов.

"По другому списку, который обсуждался с Сергеем Валерьевичем Аксеновым (главой Крыма) на международном ялтинском форуме в Крыму и с министром экономики САР господином Аль-Халилем: мы проговорили о возможности оказания санаторно-реабилитационного курса лечения детей в пансионатах Крыма. Он тоже согласовывается с сирийской стороной. Мы ждем сейчас перечень фамилий. Мы со своей стороны предоставили перечень пансионатов, в которые ориентировочно должны приехать дети", — сказала Поклонская.

По словам депутата, если списки от сирийской стороны будут сформированы во время, то дети смогут прибыть в Крым уже в этом году.

Она также заявила, что РФ и Сирия прорабатывают возможность лечения пострадавших от войны сирийских детей на систематической основе.

"Мне нужны только списки и со стороны министерства здравоохранения САР перечень детей: нуждаются в лечении, с такими-то заболеваниями и количество. Мы с моими помощниками выезжаем, забираем детей и распределяем по больницам", — сказала Поклонская.

По словам депутата, первый визит в Сирию был необходим для того, чтобы "решить организационные вопросы и юридические моменты, чтобы иметь правовые основания правильно действовать в рамках правового поля".

Поклонская отметила, что сирийская сторона в ближайшее время подготовит список нуждающихся в лечении и операциях детей и документы для них. После чего дети будут направлены в больницы Москвы и Петербурга.