Инаугурация Зеленского будет с «фишечками»

Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского будет с "фишечками". Об этом заявил сценарист "Слуги народа" Юрий Костюк, передает "Украинская правда".

Детали предстоящего мероприятия он раскрывать не стал, заявив, что такого еще не было.

"А как готовимся — думаем о "фишечках". Понятно, что есть официальная процедура, которую мы уважаем", — отметил Костюк.

Точная дата инаугурации Зеленского еще неизвестна.

Ранее сообщалось, что штаб Зеленского ждет инаугурацию.