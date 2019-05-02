Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Инаугурация Зеленского будет с «фишечками» 

Газета.Ru + ещё 7 1 час назад
Фото: Reuters
Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского будет с "фишечками". Об этом заявил сценарист "Слуги народа" Юрий Костюк, передает "Украинская правда".
Детали предстоящего мероприятия он раскрывать не стал, заявив, что такого еще не было.
"А как готовимся — думаем о "фишечках". Понятно, что есть официальная процедура, которую мы уважаем", — отметил Костюк.
Точная дата инаугурации Зеленского еще неизвестна.
Ранее сообщалось, что штаб Зеленского ждет инаугурацию.
30 апреля ЦИК Украины объявил официальные итоги второго тура выборов президента. Зеленский, по данным ЦИК, получил 73,22% голосов избирателей. Дейтсвующий президент Петр Порошенко — 24,45% голосов избирателей.
Газета.Ru: последние новости
Какое обещание дал Зеленский, рассказал сторонник Кикабидзе выступил с обращением к Зеленскому Выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе
В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Центризбирком России , Украинская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В команде Зеленского рассказали о данном им обещании52
Грузия решилась на антиамериканский шаг88
МИД РФ сделал заявление о расследовании событий 2 мая107
«Турция доконала»: Малышева борется с ожирением16
Футболки Тимати возмутили россиян44
Видео
МИД РФ сделал заявление о расследовании событий 2 мая
Политика В мире
В команде Зеленского рассказали о данном им обещании
В мире Украина
Как националисты подожгли Дом профсоюзов
В мире Статьи
С кем живет дочь Началовой после смерти матери
Шоу-бизнес
На «Евровидении» ввели новое правило
Шоу-бизнес
Кикабидзе выступил с обращением к Зеленскому
В мире Украина
Футболки Тимати возмутили россиян
Шоу-бизнес
Самбурскую вырезали из эфира Первого канала
Шоу-бизнес
Выжившие рассказали о трагедии 2 мая в Одессе
В мире Украина
Минобороны Британии возглавила противница России
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение