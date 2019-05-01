Госдеп предостерег Зеленского

Что ждет Зеленского в случае его уступки России, рассказал Волкер

По его словам, если Зеленский решит достичь урегулирования на Донбассе, отказавшись от части территорий в пользу России, то украинцы быстро поменяют свое отношение к нему в худшую сторону.

"Он, по сути, сказал обратное. Он сказал, что будет настаивать на полном восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины", — отметил Волкер.

В случае отклонения от своего курса, подчеркнул Волкер, Зеленский быстро настроит против себя людей.

Он добавил, что Украине и России следует принять во внимание предложение о направлении на Донбасс миротворческой миссии ООН