Госдеп предостерег Зеленского

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Что ждет Зеленского в случае его уступки России, рассказал Волкер 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер рассказал, что ждет новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского, если он уступит России. Об этом сообщает "Европейская правда".
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По его словам, если Зеленский решит достичь урегулирования на Донбассе, отказавшись от части территорий в пользу России, то украинцы быстро поменяют свое отношение к нему в худшую сторону.
"Он, по сути, сказал обратное. Он сказал, что будет настаивать на полном восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины", — отметил Волкер.
В случае отклонения от своего курса, подчеркнул Волкер, Зеленский быстро настроит против себя людей.
Он добавил, что Украине и России следует принять во внимание предложение о направлении на Донбасс миротворческой миссии ООН.
Ранее Волкер заявил, что поддерживает намерение Зеленского вести диалог с президентом России Владимиром Путиным.
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Комментарии91
В мире , Видео , Конфликты , США , Украина , Владимир Зеленский , Курт Волкер , Владимир Путин , ООН , Госдеп США
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