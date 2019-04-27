Бывший консул Эквадора вскрыл обман про Ассанжа

Экс-консул Эквадора Великобритании Фидель Нарваез высказался по поводу решения страны лишить создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа убежища и его арест.

Информация о том, что сотрудникам посольства Эквадора было трудно жить в одном здании с Ассанжем — это «клеветническая кампания», заявил Нарваез в беседе с RT. Он отметил, что все, кто жил в посольстве, уважали друг друга.

Бывший консул также выразил разочарование тем, что преследование Ассанжа, публиковавшего «правдивую информацию о военных преступлениях, коррупции, массовой слежке» должным образом не освещают международные СМИ.

Вместо этого пресса говорит о «поведении Ассанжа в посольстве и его отношениях с эквадорскими властями», отметил Нарваез.

«Я работал в посольстве шесть лет, и Ассанж провел там около 2500 дней. Я был свидетелем того, насколько уважительно относились дипломаты, весь административный персонал к нему — и он к ним», — подчеркнул экс-консул.

11 апреля Ассанжа силой вывели из посольства Эквадора в Лондоне после решения южноамериканской страны отказать журналисту в убежище.

В Британии суд объяснил арест Ассанжа нарушением условий освобождения под залог. При этом в Скотленд-Ярде заявили, что журналист задержан по запросу властей США. В Кремле отметили, что арест журналиста противоречит идеалам свободы прессы и неприкосновенности СМИ.