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Бывший консул Эквадора вскрыл обман про Ассанжа 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Экс-консул Эквадора в Великобритании Фидель Нарваез высказался по поводу решения страны лишить создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа убежища и его арест.
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Информация о том, что сотрудникам посольства Эквадора было трудно жить в одном здании с Ассанжем — это «клеветническая кампания», заявил Нарваез в беседе с RT. Он отметил, что все, кто жил в посольстве, уважали друг друга.
Бывший консул также выразил разочарование тем, что преследование Ассанжа, публиковавшего «правдивую информацию о военных преступлениях, коррупции, массовой слежке» должным образом не освещают международные СМИ.
Вместо этого пресса говорит о «поведении Ассанжа в посольстве и его отношениях с эквадорскими властями», отметил Нарваез.
«Я работал в посольстве шесть лет, и Ассанж провел там около 2500 дней. Я был свидетелем того, насколько уважительно относились дипломаты, весь административный персонал к нему — и он к ним», — подчеркнул экс-консул.
11 апреля Ассанжа силой вывели из посольства Эквадора в Лондоне после решения южноамериканской страны отказать журналисту в убежище.
В Британии суд объяснил арест Ассанжа нарушением условий освобождения под залог. При этом в Скотленд-Ярде заявили, что журналист задержан по запросу властей США. В Кремле отметили, что арест журналиста противоречит идеалам свободы прессы и неприкосновенности СМИ.
В ООН заявили, что права Ассанжа были наружены.
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Комментарии1
В мире , Wikileaks , ООН , США , Великобритания , Эквадор
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