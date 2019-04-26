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Ассанжу предрекли «расстрельную» статью 

Lenta.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: Rob Pinney / Globallookpress.com
Министерство юстиции США пытается возбудить дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа на основании закона о шпионаже. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте организации, где также прикреплена ссылка на сайт Netzpolitik.org.
На сайте говорится, что в WikiLeaks поступило письмо из Минюста. В нем «федеральный прокурор США признал, что ведет расследование в отношении Ассанжа в связи с "незаконным получением и распространением секретной информации"». Максимально возможным наказанием по этому закону 1917 года является смертная казнь.
Ранее на сайте британского правительства сообщалось, что Великобритания может выслать Джулиана Ассанжа только при наличии письменных гарантий от США, что смертная казнь основателю WikiLeaks не грозит. Решение об экстрадиции в Великобритании принимает лично глава МВД, однако руководствуется он при этом жесткими правилами и нормами европейского и британского законодательства.
Британская полиция арестовала Ассанжа 11 апреля в здании посольства Эквадора в Лондоне. Перед этим власти Эквадора отказали основателю WikiLeaks в дальнейшем предоставлении убежища.
Он проживал в здании дипмиссии практически семь лет. Разоблачитель попросил убежища в 2012 году, опасаясь выдачи Швеции, где ему предъявили обвинение в изнасиловании. В мае 2017-го расследование было прекращено, но Ассанж боится выдачи шведским властям, так как считает, что Стокгольм передаст его Соединенным Штатам.
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В мире , США , Wikileaks , Минюст РФ , Министерство юстиции США , МВД
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