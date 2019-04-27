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«Я человек простой»: Зеленский — о 40-метровой яхте 

Вести.Ru + ещё 6 1 час назад
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он простой человек, яхты и виллы ему ни к чему, а отпуск он предпочитает проводить с семьей и детьми.
Зеленский сменил имя
Такая реакция последовала в ответ на публикации турецких СМИ, в которых указывалось, что Зеленский сейчас отдыхает в Турции на 40-метровой яхте.
К сожалению, создание фейков — болезнь современных медиа, сообщили в пресс-службе Зеленского и привели его слова.
26 апреля украинский лидер написал в FB, что повез своих детей на ежегодный фестиваль в Турцию и вернется через два дня.
21 апреля Зеленский победил во втором туре президентских выборов на Украине.
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