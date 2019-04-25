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Зеленский сменил имя в аккаунте Facebook с русского на украинское 

РИА Новости + ещё 7 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский сменил написание имени в аккаунте в Facebook с русского на украинское, сообщила в четверг пресс-секретарь Зеленского Ирина Победоносцева.
Ранее на странице Зеленского в Facebook его имя было написано по-русски — Владимир Зеленский, теперь оно заменено на украинский вариант написания — Володимир Зеленський.
"Мы получили предложения от наших подписчиков об изменении имени и откликнулись на них. К тому же это было уместно, учитывая его новый статус как президента", — приводит слова Победеносцевой сайт "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).
В пресс-службе отметили, что не связывают смену Зеленским имени в соцсети с принятым в четверг Верховной радой законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.
По словам пресс-секретаря, вскоре в Facebook также будет создана новая страница "Владимир Зеленский Президент Украины".
Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. В нем принимали участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Зеленский. По данным ЦИК, Зеленский победил, набрав рекордные 73,22% голосов.
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В мире , Конфликты , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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