Зеленский сменил имя в аккаунте Facebook с русского на украинское

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский сменил написание имени в аккаунте в Facebook с русского на украинское, сообщила в четверг пресс-секретарь Зеленского Ирина Победоносцева.

Ранее на странице Зеленского в Facebook его имя было написано по-русски — Владимир Зеленский, теперь оно заменено на украинский вариант написания — Володимир Зеленський.

"Мы получили предложения от наших подписчиков об изменении имени и откликнулись на них. К тому же это было уместно, учитывая его новый статус как президента", — приводит слова Победеносцевой сайт "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).

В пресс-службе отметили, что не связывают смену Зеленским имени в соцсети с принятым в четверг Верховной радой законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.

По словам пресс-секретаря, вскоре в Facebook также будет создана новая страница "Владимир Зеленский Президент Украины".