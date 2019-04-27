Зеленский разоблачил «секту Зеленского»

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о новой секте. Видеообращение он опубликовал на своей странице в фейсбуке.

"Я хочу вам сказать о новой "секте" под названием "Мы люди Зеленского, мы от него пришли к вам". Сейчас ходят такие аферисты, которые ходят в мэрии, к судьям, прокурорам, представителям бизнеса, говорят, что "мы тут все теперь решаем", — заявил Зеленский.

Он заверил, что никаких "решал" у него нет.

Зеленский посоветовал гражданам обращаться в правоохранительные органы и снимать аферистов на камеру.