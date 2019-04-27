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Зеленский разоблачил «секту Зеленского» 

Газета.Ru + ещё 10 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о новой секте. Видеообращение он опубликовал на своей странице в фейсбуке.
"Я хочу вам сказать о новой "секте" под названием "Мы люди Зеленского, мы от него пришли к вам". Сейчас ходят такие аферисты, которые ходят в мэрии, к судьям, прокурорам, представителям бизнеса, говорят, что "мы тут все теперь решаем", — заявил Зеленский.
Он заверил, что никаких "решал" у него нет.
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Зеленский посоветовал гражданам обращаться в правоохранительные органы и снимать аферистов на камеру.
Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Победителем второго тура выборов, который прошел 21 марта, стал Владимир Зеленский.
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В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , МВД
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