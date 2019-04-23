Нетаньяху предложил назвать в честь Трампа поселок на Голанах

Так глава правительства собирается отблагодарить хозяина Белого дома за недавнее признание Вашингтоном этой территории частью еврейского государства, вопреки претензиям на нее со стороны Сирии

"Нам нужно выразить признательность, назвав в честь Дональда Трампа населенный пункт на Голанских высотах", — цитирует Нетаньяху его пресс-служба.

Он пообещал вскоре представить проект соответствующего решения на утверждение правительства. Официальный представитель Нетаньяху Офер Гендельман уточнил, что речь идет не о переименовании уже существующего, а о создании нового населенного пункта на Голанах.

Голанские высоты Израиль отбил у Сирии в ходе Шестидневной войны 1967 года, а в 1981 году их аннексировал. Принадлежность горного плато считается основным предметом израильско-сирийского конфликта, попытки решить который предпринимались до начала гражданской войны в Сирии.