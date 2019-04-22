Время пришло: окружение Порошенко зовут на допросы

Люди из окружения Порошенко: на Украине вызвали на допрос высокопоставленных чиновников

Генпрокуратура Украины вызвала ряд высокопоставленных чиновников на допрос и для предъявления обвинений по делу Сергея Курченко, сообщает ТАСС.

Замглавы администрации президента Алексей Филатов, экс-глава администрации президента Борис Ложкин, бывшая глава Нацбанка Валерия Гонтарева должны явиться в Генпрокуратуру 23 и 25 апреля.

Расследование дела беглого олигарха Сергея Курченко было завершено в конце марта. Курченко обвиняется в хищениях в особо крупных размерах во времена президентства Виктора Януковича. Вместе с ним обвинения предъявлены его предполагаемым сообщникам, в числе которых чиновники из окружения нынешнего президента Петра Порошенко.

По версии следствия, Курченко похитил у «Нафтогаза Украины» 5 млрд гривен (625 млн долларов), а также путем подлога документов и финансовых махинаций в «Нафтогазе Украины», «Укрнафте» и «Укргаздобыче» украл сжиженного газа и денег на сумму более 2 млрд гривен (250 млн долларов).

Генпрокуратура также завершила расследование в отношении бывшего министра экологии Николая Злочевского. Его обвиняют в содействии преступной организации и легализации 36 млн долларов при осуществлении операций купли-продажи Херсонской нефтеперевалки, а также при осуществления финансовых операций с использованием компаний Burisma Holdings Limited, Wirelogic Technology A. S., Digitex Organisation LLP и Rosemont Seneca Bohai LLC.