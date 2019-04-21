Порошенко признал поражение

Кандидат в президенты Украины и действующий глава государства Петр Порошенко , который, согласно данным экзитполов, проигрывает Владимиру Зеленскому во втором туре президентских выборов, заявил, что позвонит оппоненту и поздравит его с победой. Об этом сообщает РИА Новости.

Результаты опросов он назвал очевидными. Помимо этого Порошенко вновь заявил, что не уйдет из политики, и сообщил, что готов помочь Зеленскому войти в курс дел как можно скорее.

Официально Порошенко покинет высший государственный пост в мае. Он занимал его с 2014 года.

По данным «Национального экзитпола-2019», Зеленский набирает 73,2 процента голосов, Порошенко — 25,3 процента голосов. Публикация данных экзитполов стала возможной после закрытия избирательных участков на территории Украины в 20:00 по местному времени (совпадает с московским).

Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. В первом туре, который состоялся 31 марта, Зеленский набрал около 30 процентов голосов, Порошенко — почти вдвое меньше.