«Необходимо снимать все блокады»: Зеленскому дали совет по Крыму

Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал избранному президенту страны Владимиру Зеленскому снять блокаду с Крыма, пишет РИА «Новости».

По мнению Кравчука, Украина никогда не признает российскую принадлежность полуострова, однако это не должно стать препятствием для налаживания с жителями Крыма «человеческих отношений».

«Необходимо снимать все блокады. Вопросы, связанные с водой, электроэнергией и так далее, должны решаться цивилизованным рыночным путем. Если мы наладим нормальные отношения с жителями Крыма, думаю, постепенно мы эти отношения будем углублять, развивать, и придем к каким-то правильным выводам», — сказал Кравчук.

Первый президент Украины заявил, что победа Зеленского на выборах стала результатом усталости жителей страны от «бедности, высоких цен и пустых обещаний властей».

Кравчук назвал Зеленского «политически подготовленным» и отметил его «хорошие человеческие качества».

По словам Кравчука, одна из первостепенных задач, стоящих перед новым президентом — борьба с существующими в стране коррупционными схемами, а также полное обновление управленческой элиты государства, в том числе подконтрольного Порошенко парламента.