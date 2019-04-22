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«Необходимо снимать все блокады»: Зеленскому дали совет по Крыму 

Рамблер + ещё 11 45 минут назад
Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал избранному президенту страны Владимиру Зеленскому снять блокаду с Крыма, пишет РИА «Новости».
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По мнению Кравчука, Украина никогда не признает российскую принадлежность полуострова, однако это не должно стать препятствием для налаживания с жителями Крыма «человеческих отношений».
«Необходимо снимать все блокады. Вопросы, связанные с водой, электроэнергией и так далее, должны решаться цивилизованным рыночным путем. Если мы наладим нормальные отношения с жителями Крыма, думаю, постепенно мы эти отношения будем углублять, развивать, и придем к каким-то правильным выводам», — сказал Кравчук.
Первый президент Украины заявил, что победа Зеленского на выборах стала результатом усталости жителей страны от «бедности, высоких цен и пустых обещаний властей».
Кравчук назвал Зеленского «политически подготовленным» и отметил его «хорошие человеческие качества».
По словам Кравчука, одна из первостепенных задач, стоящих перед новым президентом — борьба с существующими в стране коррупционными схемами, а также полное обновление управленческой элиты государства, в том числе подконтрольного Порошенко парламента.
Комментарии37
В мире , Украина , Выборы на Украине , Республика Крым
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