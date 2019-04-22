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В России предположили улучшение ситуации в Донбассе после инаугурации Зеленского 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 15 24 минуты назад
После инаугурации Владимира Зеленского можно ожидать положительную динамику на Украине по Донбассу, заявил заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский.
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«Положительную динамику по Донбассу можно ждать после инаугурации, а пока говорить сложно — сигналов от Зеленского много, они противоречивые, интуитивно он воспринимается несколько по-другому, не постеснялся по-русски говорить и в своих дебатах, и в роликах предвыборных, что сильно разнит его с Порошенко», — передает слова Полянского РИА «Новости».
По его словам, Киев может начать хотя бы выполнять минские договоренности, как и должен по соглашению, обеспечив, в частности, прекращение огня.
«Если Зеленский хотя бы эту ситуацию изменит, это уже будет понятно, что есть какой-то просвет», — добавил зампостпреда.
Он отметил, что после выборов все может меняться «с калейдоскопической быстротой».
«Еще месяц у власти будет Порошенко, в октябре будут выборы в Раду, если ничего не изменится, то Рада будет сильно мешать Зеленскому, каких-то серьезных судьбоносных перемен на Украине ждать до конца года, я думаю, не стоит», — сказал Полянский.
Он заметил, что Украина уже сейчас многое может сделать, прежде всего, начать говорить с гражданами. По его словам, не случайно на востоке Украины за Зеленского проголосовало подавляющее большинство: люди «поверили в то, что что-то может измениться».
«Здесь два фактора — хуже, чем при Порошенко себе представить сложно, и была полная бесперспективность, и если бы его избрали, путь на конфронтацию продлился бы, война бы продолжалась, антироссийская риторика бы продолжалась», — заключил Полянский.
Ранее в штабе Зеленского заявили, что закончить войну в Донбассе быстро пока «нет возможности».
При этом полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов допустил, что ситуация в Донбассе будет усугубляться нынешними властями Украины до вступления Владимира Зеленского в должность президента.
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Украина , В мире
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