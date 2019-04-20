Шпаргалка Зеленского на русском рассмешила пользователей сети

Пользователи социальных сетей обратили внимание на листы бумаги, которые кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский держал в руках во время дебатов со своим оппонентом, действующим главой государства Петром Порошенко . На фотографиях видно, что нижний лист озаглавлен как «Мои вопросы», а некоторые записи на нем сделаны на русском языке: например, схема ответа на вопрос.

Снимками заинтересовался, в частности, журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов , распространивший их в Twitter.

«Ты нахрена методичку Зеленскому на русском отправил? Я же просил на мове. Ну так спалиться опять», — пишет Telegram-канал «Товарищ майор».

«"Мои вопросы" — большими буквами. Чтобы не перепутал с ответами. Бывает», — иронизирует «Креативна Сотня».

«Хоть и дебаты идут на украинском, думает и читает Зеленский все-таки на русском», — отмечает Telegram-канал «Медиатехнолог».

Дебаты между Зеленским и Порошенко прошли 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве. На арене, по данным МВД Украины, присутствовали 22 тысячи зрителей, также мероприятие транслировали телеканалы, в том числе российские. Как пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости», трансляции дебатов, которые вели российские медиа, набрали более двух миллионов просмотров.

21 апреля на Украине пройдет второй тур президентских выборов. Согласно результатам социологических исследований, Зеленский почти в три раза опережает Порошенко по популярности среди определившихся с выбором избирателей.