Дебаты в «Олимпийском»: Зеленский и Порошенко встали на колени

В ходе дебатов Зеленский встал на колени в память о погибших в Донбассе. Действующий президент Украины Петр Порошенко последовал его примеру.

В своей заключительной речи Зеленский пообещал, что избирается только на один срок, и за это время хочет избавиться от окружения Петра Порошенко в украинской политике.

«И дело даже не в том, что в вашем окружении были взяточники, это неважно. Я скажу, как человек. Петр Алексеевич, вы и эти люди забрали самое важное у нас — пять лет», — заявил Зеленский.

Порошенко считает, что актер без опыта не сможет управлять страной, однако заявил, что после подсчета голосов во втором туре «жизнь будет продолжаться».

«Они не видят, что сделано за пять лет. Они пытаются увести нас в другом направлении», — обратился Порошенко к зрителям в заключительной части выступления.

Действующий президент также предложил своему оппоненту продолжить дебаты на «Общественном телевидении», однако в предвыборном штабе Зеленского еще накануне озвучили намерение кандидата не участвовать в теледебатах.