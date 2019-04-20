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В ВСУ прокомментировали слова Зеленского про повстанцев в ЛНР и ДНР 

РИА Новости + ещё 1 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Вооруженные силы Украины прокомментировали слова кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского про повстанцев самопровозглашенных ЛНР и ДНР в Донбассе.
Зеленский признает Донбасс?
Дебаты действующего президента Украины Петра Порошенко и Зеленского прошли в пятницу на стадионе в Киеве. Зеленский спросил у Порошенко, правда ли, что "конфеты Roshen есть в пайках повстанцев ЛНР и ДНР". Порошенко потребовал объяснений у Зеленского, назвавшего ополченцев Донбасса "повстанцами". Позже в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео он пожаловался на Зеленского.
"У нас "повстанцев" нет. У нас есть российская агрессия", — напоминание президента Украины. Вооруженные Силы Украины об этом не забудут и не простят. Никогда", — говорится в сообщении ВСУ на странице в Facebook.
Второй тур президентских выборов на Украине пройдет 21 апреля.
Порошенко, который по конституции страны, является верховным главнокомандующим, построил свою кампанию на "российской агрессии", что РФ неоднократно отрицала. В ходе дебатов со своим оппонентом Зеленским накануне Порошенко не раз упоминал "угрозу РФ" и вновь обвинил Москву в участии в конфликте в Донбассе, где власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
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Комментарии6
В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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