Зеленский признает Донбасс?

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обещает в случае победы на выборах признать статус Донбасса ДНР и ЛНР как «отложенных территорий» и немедленно прекратить боевые действия.

Об этом «Аргументам недели» рассказали несколько источников в непризнанных республиках и в российском политическом истеблишменте, который курирует ситуацию на Донбассе.

По словам источников, после первого тура выборов Зеленский через доверенных лиц провел несколько раундов переговоров в Москве, а также в Донецке и Луганске. В результате пока достигнуты договоренности именно о статусе «отложенных территорий», как наиболее приемлемом для всех сторон переговорного процесса.