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Зеленский признает Донбасс? 

Аргументы Недели 51 минуту назад
Фото: Reuters
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обещает в случае победы на выборах признать статус Донбасса ДНР и ЛНР как «отложенных территорий» и немедленно прекратить боевые действия.
Об этом «Аргументам недели» рассказали несколько источников в непризнанных республиках и в российском политическом истеблишменте, который курирует ситуацию на Донбассе.
По словам источников, после первого тура выборов Зеленский через доверенных лиц провел несколько раундов переговоров в Москве, а также в Донецке и Луганске. В результате пока достигнуты договоренности именно о статусе «отложенных территорий», как наиболее приемлемом для всех сторон переговорного процесса.
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В мире , Конфликты , Украина , Владимир Зеленский
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