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«Страшный пожар»: Эрдоган обратился к французам 

Рамблер 20 минут назад
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пожелал Франции оправиться от пожара в соборе Парижской Богоматери.
Свое послание французскому народу Эрдоган опубликовал в твиттере на французском языке.
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«Страшный пожар, разрушивший собор Парижской Богоматери, один из символов Парижа и наследие человечества, также глубоко огорчил нас. От своего имени и от имени своего народа я желаю французскому народу оправиться», — написал турецкий лидер.
Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Франции Эммануэлю Макрону в связи с пожаром в Нотр-Дам-де-Пари и предложил направить во Францию лучших российских реставраторов,
специализирующихся на средневековом зодчестве.
Пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля и продолжался более 15 часов. Огонь полностью уничтожил крышу и шпиль собора, однако структура здания уцелела.
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил сбор средств на восстановление храма. В первый же день удалось собрать более 700 млн евро. По оценкам специалистов, реконструкция Нотр-Дама может занять 10-15 лет.
Комментарии23
В мире , Видео , Европа , Турция , Франция
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