«Страшный пожар»: Эрдоган обратился к французам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пожелал Франции оправиться от пожара в соборе Парижской Богоматери.

Свое послание французскому народу Эрдоган опубликовал в твиттере на французском языке.

«Страшный пожар, разрушивший собор Парижской Богоматери, один из символов Парижа и наследие человечества, также глубоко огорчил нас. От своего имени и от имени своего народа я желаю французскому народу оправиться», — написал турецкий лидер.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Франции Эммануэлю Макрону в связи с пожаром в Нотр-Дам-де-Пари и предложил направить во Францию лучших российских реставраторов,

специализирующихся на средневековом зодчестве.

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля и продолжался более 15 часов. Огонь полностью уничтожил крышу и шпиль собора, однако структура здания уцелела.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил сбор средств на восстановление храма. В первый же день удалось собрать более 700 млн евро. По оценкам специалистов, реконструкция Нотр-Дама может занять 10-15 лет.