В РПЦ предложили покаяться французам после пожара

«Покайтесь и исправьтесь»: в РПЦ дали совет французам

Представитель РПЦ при Совете Европе и ЕС , игумен Филипп (Рябых) заявил, что события, подобные пожару в Нотр-Даме, должны восприниматься как знамения. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель РПЦ подчеркнул, что происшествие в Париже призывает людей покаяться, обратиться к богу и «исправить жизнь».

«Не думаю, что французы хуже нас, но, если мы не будем смотреть на состояние своего духа и исправляться, то и нас могут постигать подобные несчастья», — подчеркнул он.

Также игумен призвал россиян в преддверии Пасхи не ставить на первое место покраску яиц и заботу о праздничном столе, «а обратиться мыслями и сердцем» к богу.

«Мы должны помнить слова Христа, сказанные тем, кто думал, что люди, погибшие от рук Пилата или от падения Силоамской башни, были грешнее других (Лк, 13,1-5): «говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете», — заявил он.

Крупный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери вечером 15 апреля. По предварительной информации, возгорание началось во время реставрационных работ. Открытое горение продолжалось в Нотр-Даме более девяти часов. В результате обрушились шпиль и кровля собора, но фасад, каркас и башни удалось спасти.

По данным пожарных, из собора удалось вынести основные реликвии, в том числе Терновый венец Иисуса Христа, тунику святого Людовика и некоторые картины. Другие ценные экспонаты находились в задней части собора. Их тоже удалось защитить от пожара.