В РПЦ предложили покаяться французам после пожара

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«Покайтесь и исправьтесь»: в РПЦ дали совет французам 

Рамблер 47 минут назад
Представитель РПЦ при Совете Европе и ЕС, игумен Филипп (Рябых) заявил, что события, подобные пожару в Нотр-Даме, должны восприниматься как знамения. Об этом сообщает РИА Новости.
Представитель РПЦ подчеркнул, что происшествие в Париже призывает людей покаяться, обратиться к богу и «исправить жизнь».
«Не думаю, что французы хуже нас, но, если мы не будем смотреть на состояние своего духа и исправляться, то и нас могут постигать подобные несчастья», — подчеркнул он.
Также игумен призвал россиян в преддверии Пасхи не ставить на первое место покраску яиц и заботу о праздничном столе, «а обратиться мыслями и сердцем» к богу.
«Мы должны помнить слова Христа, сказанные тем, кто думал, что люди, погибшие от рук Пилата или от падения Силоамской башни, были грешнее других (Лк, 13,1-5): «говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете», — заявил он.
Крупный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери вечером 15 апреля. По предварительной информации, возгорание началось во время реставрационных работ. Открытое горение продолжалось в Нотр-Даме более девяти часов. В результате обрушились шпиль и кровля собора, но фасад, каркас и башни удалось спасти.
По данным пожарных, из собора удалось вынести основные реликвии, в том числе Терновый венец Иисуса Христа, тунику святого Людовика и некоторые картины. Другие ценные экспонаты находились в задней части собора. Их тоже удалось защитить от пожара.
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В мире , Видео , Европа , Иисус Христос , ЕС , РПЦ
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