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Сирийская армия пошла в наступление 

Lenta.ru 1 час назад
Сирийская арабская армия (САА) во вторник, 19 февраля, начала полномасштабное наступление на боевиков в северо-западной провинции Хама. Об этом сообщает Al Masdar News.
Цель наступательной операции — территории, контролируемые группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» и Исламским движением Восточного Туркестана.
Как сообщает издание, ранее правительственным войскам удалось уничтожить нескольких боевиков, после чего те нанесли ответный удар по объектам сирийской армии. В результате погибли двое гражданских, многие пострадали.
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О переброске войск с востока страны на северо-запад стало известно в январе. Тогда же сообщалось о том, что боевики заняли большую часть организованной Россией и Турцией демилитаризованной зоны в провинции Идлиб.
«Хайат Тахрир аш-Шам» создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры», отделения также запрещенной «Аль-Каиды» в Сирии и Ливане.
Исламское движение Восточного Туркестана — группировка, состоящая из этнических уйгуров и выступающая за отделение Синьцзяна от КНР и создание на его территории исламского государства, также запрещена в России.
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Комментарии31
В мире , Ближний Восток , Видео , Джебхат ан-Нусра , Аль-Каида
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