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Умер Карл Лагерфельд
Умер Карл Лагерфельд

Опубликовано видео «охоты» российских вертолетов в Сирии 

Lenta.ru + ещё 2 3 часа назад
Видеозапись боевых вылетов российских вертолетов в Сирии опубликовал Instagram-аккаунт fighter_bomber.
В ролике, смонтированном под музыку, использованы кадры, снятые изнутри кабины: на них попали пейзажи Сирии с высоты полета, стрельба управляемыми и неуправляемые ракетами и ликвидация военных объектов противника.
В августе 2018 года о тактике вертолетной «свободной охоты» — точечных ударов по вычисленным объектам боевиков — рассказал командир авиационного звена ВКС России майор Евгений Селеев. По его словам, такая тактика была результативной в войне с террористами в Сирии.
Антитеррористическая операция России в Сирии официально началась в сентябре 2015 года и все еще продолжается, несмотря на приказы российского руководства о сокращении группировки войск в этой стране. Потери среди военнослужащих за время кампании составили 97 человек, 39 из них погибли в результате падения транспортного самолета. Также было потеряно 18 единиц техники, в том числе несколько вертолетов.
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Армия , Видео , Оружие , Сирия
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