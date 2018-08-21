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Побег россиян из Прибалтики, РФ без газа и другие события дня
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Главные события вторника 

Рамблер 1 час назад

Россия предложила Украине сделку по захваченному судну

Экипаж захваченного на Украине рыболовецкого судна «Норд» могут обменять на экипаж украинского судна «ЯМК-0041». С соответствующим предложением уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к своей украинской коллеге Людмиле Денисовой

Лавров раскрыл истинные причины санкций против РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что антироссийские санкции введены из-за желания использовать методы нечестной конкуренции.

Россияне бегут из Латвии и Литвы

Sputnik / Оксана Джадан
Бывшие соседи по «совку», а ныне — полноценные члены Евросоюза — Латвия, Литва и Эстония давно пользуются спросом у российских покупателей недвижимости. Точнее, пользовались — до 2014-го, когда обвал рубля вроде бы поставил крест на привлекательности таких вложений.

Американцы оставят Россию без газа

Власти США завершают работу над санкциями, при помощи которых намерены помешать строительству российско-немецкого газопровода «Северный поток — 2».

На Украине разоблачили ложь о туристах в Крыму

Украинцев обманывают о «хиреющем» от отсутствия туристов Крыме. Об этом в статье для украинского «Главреда» заявил политтехнолог Михаил Подоляк.

Рыбка отдала Дерипаске компромат в обмен на «кое-что»

Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич), получившая известность после скандала с Олегом Дерипаской, заявила Associated Press, что передала бизнесмену аудиозаписи разговоров с его участием.

В деле сестер Хачатурян всплыл бордель

«Московский комсомолец» сообщает, что бабушка сестер Хачатурян Лариса Тодика якобы держала бордель в Москве, а ее будущий зять и отец девочек был его клиентом.

В Европе положили глаз на 18-летнего россиянина

Российский защитник «Уфы» Игорь Дивеев попал в сферу интересов лондонского «Арсенала» и в ближайшее время может оказаться на просмотре в английском клубе.

Меладзе решил получить другое гражданство

По данным СМИ, артист уже подал соответствующее официальное прошение в Министерство юстиции закавказской страны — Грузии.

Баскетболисты отпраздновали победу с проститутками

Takashi Aoyama / Getty Images
Баскетболисты сборной Японии провели время с девушками легкого поведения и были отчислены из команды.
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