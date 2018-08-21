Побег россиян из Прибалтики, РФ без газа и другие события дня

Россия предложила Украине сделку по захваченному судну
Экипаж захваченного на Украине рыболовецкого судна «Норд» могут обменять на экипаж украинского судна «ЯМК-0041». С соответствующим предложением уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к своей украинской коллеге Людмиле Денисовой
Лавров раскрыл истинные причины санкций против РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что антироссийские санкции введены из-за желания использовать методы нечестной конкуренции.
Россияне бегут из Латвии и Литвы
Бывшие соседи по «совку», а ныне — полноценные члены Евросоюза — Латвия, Литва и Эстония давно пользуются спросом у российских покупателей недвижимости. Точнее, пользовались — до 2014-го, когда обвал рубля вроде бы поставил крест на привлекательности таких вложений.
Американцы оставят Россию без газа
Власти США завершают работу над санкциями, при помощи которых намерены помешать строительству российско-немецкого газопровода «Северный поток — 2».
На Украине разоблачили ложь о туристах в Крыму
Украинцев обманывают о «хиреющем» от отсутствия туристов Крыме. Об этом в статье для украинского «Главреда» заявил политтехнолог Михаил Подоляк.
Рыбка отдала Дерипаске компромат в обмен на «кое-что»
Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич), получившая известность после скандала с Олегом Дерипаской, заявила Associated Press, что передала бизнесмену аудиозаписи разговоров с его участием.
В деле сестер Хачатурян всплыл бордель
«Московский комсомолец» сообщает, что бабушка сестер Хачатурян Лариса Тодика якобы держала бордель в Москве, а ее будущий зять и отец девочек был его клиентом.
В Европе положили глаз на 18-летнего россиянина
Российский защитник «Уфы» Игорь Дивеев попал в сферу интересов лондонского «Арсенала» и в ближайшее время может оказаться на просмотре в английском клубе.
Меладзе решил получить другое гражданство
По данным СМИ, артист уже подал соответствующее официальное прошение в Министерство юстиции закавказской страны — Грузии.
Баскетболисты отпраздновали победу с проститутками
Takashi Aoyama / Getty Images
Баскетболисты сборной Японии провели время с девушками легкого поведения и были отчислены из команды.