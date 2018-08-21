На Украине разоблачили ложь о туристах в Крыму

Украину поймали на лжи о туристах в Крыму

Украинцев обманывают о «хиреющем» от отсутствия туристов Крыме. Об этом в статье для украинского «Главреда» заявил политтехнолог Михаил Подоляк.

По его словам, политики ежегодно отчитываются о том, что количество украинцев, которые бывают в Крыму, неуклонно снижается, однако это неправда.

Подоляк посоветовал тем, кто верит в «завернутую в патриотизм» ложь, приехать в Чонгар — последнее перед Крымом херсонское село — и убедиться в обратном — в многокилометровых пробках из машин с украинскими номерами.

«В прошлом году было существенно меньше. Даже визуально», — отметил он.

Также политтехнолог рекомендовал поговорить с местными таксистами, которые расскажут, что буквально живут за счет «крымских переходов», а в этом году еще и бьют рекорды.

Ложь украинских политиков Подоляк объяснил тем, что это «просто, банально и патриотично», а также позволяет не отказываться от «теневых заработков». Правда же, по его словам, «убийственна», и сами украинцы, порой, не хотят знать ее, предпочитая «обманываться».