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На Украине разоблачили ложь о туристах в Крыму
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На Украине разоблачили ложь о туристах в Крыму
На Украине разоблачили ложь о туристах в Крыму

Украину поймали на лжи о туристах в Крыму 

Рамблер 4 часа назад
Украинцев обманывают о «хиреющем» от отсутствия туристов Крыме. Об этом в статье для украинского «Главреда» заявил политтехнолог Михаил Подоляк.
По его словам, политики ежегодно отчитываются о том, что количество украинцев, которые бывают в Крыму, неуклонно снижается, однако это неправда.
Подоляк посоветовал тем, кто верит в «завернутую в патриотизм» ложь, приехать в Чонгар — последнее перед Крымом херсонское село — и убедиться в обратном — в многокилометровых пробках из машин с украинскими номерами.
«В прошлом году было существенно меньше. Даже визуально», — отметил он.
Также политтехнолог рекомендовал поговорить с местными таксистами, которые расскажут, что буквально живут за счет «крымских переходов», а в этом году еще и бьют рекорды.
Ложь украинских политиков Подоляк объяснил тем, что это «просто, банально и патриотично», а также позволяет не отказываться от «теневых заработков». Правда же, по его словам, «убийственна», и сами украинцы, порой, не хотят знать ее, предпочитая «обманываться».
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