«Отказ» от Крыма, удар по рублю и другие события дня

Главные события вторника

Ситуация в Донбассе резко обострилась

Нынешняя ситуация в Донбассе — самая напряженная с начала года, заявил «Коммерсанту» заместитель главы миссии ОБСЕ на Украине

Война между США и Китаем ударила по рублю

Курс рубля падает из-за торговой войны США с Китаем и положения на нефтяном рынке, сообщает «Коммерсант».

Поклонская ответила на выпад Кравчука

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в ответ на слова экс-президента Украины Леонида Кравчука заявила, что крымчане сами сделали выбор на референдуме в 2014 году, так как родину невозможно купить или продать. Слова депутата передает "ФАН".

Набиуллина рассказала, как НДС разгонит инфляцию

«Ускорение роста цен и отклонение от таргета в 4% будет временным», — уточнила она.

Загранпаспорт опустошит кошельки россиян

России предрекли «отказ» от Крыма

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Россия может отказаться от Крыма, как уже делала однажды. Об этом пишет « Украинская правда ».

Назван доход москвича среднего класса

Средний класс в России зарабатывает по меньшей мере 60-121 тысячу рублей в зависимости от региона, сообщает РБК со ссылкой на исследование Аналитического кредитного рейтингового агентства.

Захарова рассказала, как Запад обманул Россию

После окончания холодной войны Россия полностью открылась западным странам, но ее обманули, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью финскому изданию Hufvudstadsbladet.

Робби Уильямс объяснил неприличный жест на ЧМ

Уильямс в выступлении перед матчем Россия — Саудовская Аравия (5:0) показал средний палец.