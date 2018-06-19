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«Отказ» от Крыма, удар по рублю и другие события дня
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Главные события вторника 

Рамблер 1 час назад

Ситуация в Донбассе резко обострилась

Нынешняя ситуация в Донбассе — самая напряженная с начала года, заявил «Коммерсанту» заместитель главы миссии ОБСЕ на Украине.
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Война между США и Китаем ударила по рублю

Курс рубля падает из-за торговой войны США с Китаем и положения на нефтяном рынке, сообщает «Коммерсант».
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Поклонская ответила на выпад Кравчука

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в ответ на слова экс-президента Украины Леонида Кравчука заявила, что крымчане сами сделали выбор на референдуме в 2014 году, так как родину невозможно купить или продать. Слова депутата передает "ФАН".
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Набиуллина рассказала, как НДС разгонит инфляцию

«Ускорение роста цен и отклонение от таргета в 4% будет временным», — уточнила она.
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Загранпаспорт опустошит кошельки россиян

В России принят закон об увеличении нескольких пошлин, взимаемых государством, сообщает РИА Новости.
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России предрекли «отказ» от Крыма

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Россия может отказаться от Крыма, как уже делала однажды. Об этом пишет «Украинская правда».
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Назван доход москвича среднего класса

Средний класс в России зарабатывает по меньшей мере 60-121 тысячу рублей в зависимости от региона, сообщает РБК со ссылкой на исследование Аналитического кредитного рейтингового агентства.
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Захарова рассказала, как Запад обманул Россию

После окончания холодной войны Россия полностью открылась западным странам, но ее обманули, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью финскому изданию Hufvudstadsbladet.
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Робби Уильямс объяснил неприличный жест на ЧМ

Уильямс в выступлении перед матчем Россия — Саудовская Аравия (5:0) показал средний палец.
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Россия испытала новую высокогорную бомбу

"Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) проводит летно-конструкторские испытания нового "управляемого комплекса ракетно-бомбового вооружения модульного типа".
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