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Захарова рассказала, как Запад обманул Россию
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Захарова рассказала, как Запад обманул Россию 

РИА Новости 58 минут назад
После окончания холодной войны Россия полностью открылась западным странам, но ее обманули, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью финскому изданию Hufvudstadsbladet.
"Мы полностью открылись для Запада. Не потому, что нас победили, — мы сделали это сами. Никто к нам не вторгался, просто Горбачев хотел покончить с гонкой вооружений. Он хотел положить конец холодной войне. Вот мы и открылись, а вы нас обманули. Вы ответили нам, окружив колючей проволокой", — посетовала дипломат.
Она также добавила, что Москве не нужны конфликты с Западом — Россию интересует лишь развитие торговых и культурных связей.
"Мы хотим, чтобы можно было свободно ездить друг другу в страны, мы хотим избавиться от визовых ограничений. Но нас постоянно отвергают! Это как с российскими подлодками в Швеции — все знают, что они есть, но никто их не видел. Через месяц после того, как весь шведский народ напугали, СМИ пишут пару строчек, что "подлодками" оказалось что-то другое", — сказала Захарова.
Кроме того, дипломат объяснила, почему Россия демонстрирует свое вооружение другим государствам.
"Теперь мы показываем всем: "Даже не думайте на нас снова нападать". После того, как мы потеряли 20 миллионов человек во Второй мировой войне, у нас есть право всем это демонстрировать для того, чтобы этого не повторилось. На протяжении последних двадцати лет нас пытаются окружить со всех сторон. Мы спрашивали, зачем нужна ПРО в Польше. И нам отвечали, что это нужно против Ирана. Мошенничество чистой воды", — возмутилась Захарова.
Отношения Москвы и Запада ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз называла обвинения в ее адрес голословными и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
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