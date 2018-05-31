Массовое банкротство россиян и другие события дня

Россиянам предрекли массовое банкротство
Число банкротов-физлиц в России будет расти, несмотря на закон о несостоятельности, который пока ограничивает возможность объявить гражданина банкротом. Это обусловлено ростом задолженности россиян и падением их реальных доходов. Поправки в закон о банкротстве физлиц, принятые Думой в первом чтении, придадут процессу банкротства сограждан дополнительную динамику, считают эксперты, опрошенные агентством "Прайм".
Назначен возможный организатор покушения на Бабченко
В Шевченковском районном суде Киева назвали фамилию подозреваемого в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко.
Новый оператор связи заработал в России
В России заработал новый мобильный оператор Easy4, передает РИА «Новости».
Россию хотят исключить из еще одного союза
Бывший американский посол в Москве Майкл Макфол призвал исключить Россию из числа стран-членов Интерпола.
Базу ВМС Украины разместят под носом у России
Постоянный представитель президента Украины по Крыму Борис Бабин предложил Киеву разместить на границе с Крымом — в городе Геническ Херсонской области базу морской охраны, ВМС Украины и других силовых структур.
Улюкаев отправился в колонию
Экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева этапировали в колонию, где он будет отбывать наказание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Лавров встретился с Ким Чен Ыном
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
В России появился новый класс потребителей
В России сложился новый класс потребителей-консьюмеристов, которые даже при снижении доходов не желают отказываться от посещения крупных торговых центров. По результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Центра социального проектирования (ЦСП) "Платформа", торговля в стране постепенно переходит в руки крупных торговых сетей.
Кудрин предсказал массовые сокращения в России
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью французской газете Les Echos заявил, что в ближайшие шесть лет цифровизация услуг в России позволит сократить число служащих на 30%.
Самая сексуальная керлингистка расстроила россиян
Российская керлингистка Анастасия Брызгалова заявила, что никогда не снималась для мужских журналов и не собирается этого делать. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о поражении от команды Австрии за две недели до старта чемпионата мира. Он уверен, что спортсменам просто не хватило последнего паса.