Россию хотят исключить из еще одного союза

Россию предложили исключить из стран-членов Интерпола

Russian needs to be excluded from Interpol. https://t.co/xKFZdF6HzS— Michael McFaul (@McFaul) 31 мая 2018 г.

«Россия должна быть исключена из Интерпола», — написал Макфол в своем Twitter.

Так он отреагировал на опубликованное в среду сооснователем фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером сообщение о том, что Россия уже неоднократно пытается задержать его, используя международную полицейскую службу.

Уильям Браудер — международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского . В 1995–2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России, в настоящее время живет в Лондоне, объявлен Россией в международный розыск.

Утром в среду Браудер сообщал в Twitter, что его задержала полиция по запросу России в Интерпол. Позже стало известно, что Браудер отпущен сотрудниками полиции Мадрида . Браудер заявил, что находится в Испании для дачи показаний прокурору по делу «русской мафии».

В 2013 году Тверской суд Москвы признал Браудера виновным в уклонении от уплаты налогов на 522 млн рублей. Его заочно приговорили к девяти годам лишения свободы.