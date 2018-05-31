Россию хотят исключить из еще одного союза

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Россию предложили исключить из стран-членов Интерпола 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Бывший американский посол в Москве Майкл Макфол призвал исключить Россию из числа стран-членов Интерпола.
«Россия должна быть исключена из Интерпола», — написал Макфол в своем Twitter.
Так он отреагировал на опубликованное в среду сооснователем фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером сообщение о том, что Россия уже неоднократно пытается задержать его, используя международную полицейскую службу.
Уильям Браудер — международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского. В 1995–2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России, в настоящее время живет в Лондоне, объявлен Россией в международный розыск.
Утром в среду Браудер сообщал в Twitter, что его задержала полиция по запросу России в Интерпол. Позже стало известно, что Браудер отпущен сотрудниками полиции Мадрида. Браудер заявил, что находится в Испании для дачи показаний прокурору по делу «русской мафии».
В 2013 году Тверской суд Москвы признал Браудера виновным в уклонении от уплаты налогов на 522 млн рублей. Его заочно приговорили к девяти годам лишения свободы.
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