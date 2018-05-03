В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе

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Крымские пограничники рассказали, зачем проверяют иностранные суда 

РИА Новости 47 минут назад
Проверки иностранных морских судов проводятся в соответствии с международным морским правом, замечаний и претензий со стороны судовладельцев не поступало, сообщило в четверг крымское погрануправление ФСБ РФ.
Ранее Госпогранслужба Украины заявила, что представители РФ в Азовском море с 30 апреля ежедневно останавливают для досмотра следующие на Украину суда.
"Проверки иностранных морских судов проводятся в соответствии с международным морским правом, замечаний и претензий со стороны иностранных судовладельцев к российским пограничным органам не поступало", — говорится в сообщении.
Крымские пограничники отметили, что осуществляют свою деятельность в Керченском проливе в штатном режиме.
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"Работа органов ФСБ России на данном направлении обусловлена необходимостью предотвращения попыток проникновения лиц, причастных к международным террористическим и экстремистским организациям, незаконных мигрантов, контрабандного перемещения на территорию нашей страны оружия, боеприпасов и т.д., обеспечения безопасности мореплавания, а также строительства Крымского моста", — подчеркнули в погрануправлении.
При этом пограничники заверили, что важность реализации этих мер находит полное понимание у иностранных моряков, которых также предупреждают о возможных провокациях в Азовском море со стороны украинских силовиков.
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